04 Kasım 2020 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:59

Victor Ruiz, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Beşiktaş'tan beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı. İspanyol stoper, siyah-beyazlı kulüp tarafından alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmiş ve Beşiktaş kariyerini bu şekilde noktalamıştı.

Beşiktaş yönetimi ise bu gelişmenin ardından oyuncunun pandemi öncesine gelen tüm alacaklarının ödendiğini belirtmişti. Siyah-beyazlı yönetim, birçok oyuncusunda olduğu gibi Victor Ruiz'in de pandemi sonrasındaki alacakları için ise futbolcuyla ortak bir ödeme planı için masaya oturulmak istendiğini belirtmişti. Fakat İspanyol savunmacının kulübün bu yaklaşımına olumsuz cevap verdiği de ifade edilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Victor Ruiz'in menajeri oyuncusunun alacakları için Beşiktaş'a ihtar göndermiş fakat yine ortak bir noktada buluşulamayınca İspanyol stoper tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından FIFA'ya taşınan dosya ile ilgili karar ise verildi. Buna göre FIFA, Beşiktaş ile Victor Ruiz arasındaki davada oyuncuyu haklı buldu ve siyah-beyazlıları 2.5 milyon euro değerinde bir tazminat ödemeye mahkum etti.

Asist Analiz