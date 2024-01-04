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Spor

Beşiktaş yarı finalde mağlup! Finalistler belli oldu

ING Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda ÇBK Mersin'e 87-84 yenildi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile ÇBK Mersin finalde karşılaşacak

AA4 Ocak 2024 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Beşiktaş yarı finalde mağlup! Finalistler belli oldu
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Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında ÇBK Mersin, uzatmalarda Beşiktaş'ı 87-84 yenerek Fenerbahçe'nin ardından finale yükselen ikinci takım oldu.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Nogic ve Evans ile bulduğu sayılarla periyodu 19-16 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Li ve Nogic ile set hücumlarından sayılar bulan Beşiktaş, iyi oyununu sürdürüp 39-33 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda baskılı bir oyunla başlayan Mersin ekibi, Mabrey'in basketiyle bitime 3 dakika 42 saniye kala 2 sayı öne geçti. Pota altında etkili oyununu sürdüren ve sayı üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, üçüncü çeyreğe 61-59 skor avantajıyla girdi.

Çekişmeli geçen son çeyrekte Mersin, Williams, Mabrey ve Kiss ile etkili olurken Beşiktaş ise Li ve Nogic ile mücadeleye tutundu. Maçın son 4 saniyesine 76-76 girilen karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Mersin Williams ve Mabrey'in pota altındaki oyununa Beşiktaş Evans ve Melek Uzunoğlu ile karşılık verdi. Son 37 saniyeye Sinem Ataş'ın üçlüğüyle 86-84 öne geçen Mersin, Mabrey'in foul atışından birini sayıya çevirmesiyle 87-84 öne geçti.

Son saniyelerde Beşiktaşlı oyuncu Evans'ın topu çembere geçirememesiyle skoru koruyan Mersin, karşılaşmadan galip ayrılarak finale yükseldi.

Mersin ekibi, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

ÇBK Mersin: Mabrey 34, Williams 19, Sinem Ataş 7, Melis Gülcan 7, Kiss 6, Asena Yalçın 5, Holingsvorth 4, Derin Yaya 3, Cornelius 2, Meltem Avcı.

Beşiktaş: Evans 25, Nogic 23, Elif Bayram 14, Li 13, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu 2.

1. Periyot: 16-19

Devre: 33-39

3. Periyot: 61-59

Maç sonu: 76-76

  • ING Kadınlar Türkiye Kupası
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