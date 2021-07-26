İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2021 Pazartesi / 16 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5686
  • EURO
    10,1386
  • ALTIN
    498.031
  • BIST100
    1350.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş yarın Başakşehir ile maç yapacak
Spor

Beşiktaş yarın Başakşehir ile maç yapacak

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:14
ABONE OL

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 çalışması ile istasyonlardan oluşan parkurda kondisyon koşuları ile süren antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.