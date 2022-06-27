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Spor

Beşiktaş, yeni sezon mesaisine başladı

Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde başladı.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
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Beşiktaş 2022-2023 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman öncesi toplu fotoğraf çektiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra ısınma hareketlerine geçti.

İlk 20 dakikası basına açık olan ve başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenmanda Beşiktaşlı futbolculara yo-yo testi uygulandı.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanına geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes de katılırken, izinli olan Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Romain Saiss, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ve Alex Teixeira idmanda yer almadı.

Bu oyuncuların bir kısmının 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacakları belirtildi. Öte yandan 19 yaş altı takımında forma giyen 10 futbolcu da çalışmaya dahil edildi.

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