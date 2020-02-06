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Spor

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon için ilk transferini yaptı. Beşiktaş yönetimi, Kocaelispor forması giyen 2001 doğumlu Gökdeniz Bayrakdar ile her konuda anlaşma sağladı.

06.02.2020  16:57 - Güncelleme: 06.02.2020  16:57

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, ilk transferini yaptı.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen 2001 doğumlu Gökdeniz Bayrakdar ile her konuda anlaşma sağladı. Forvet ve kanat bölgelerinde oynayan 18 yaşındaki oyuncunun transferi için yetiştirme bedeli ödeneceği öğrenildi. Genç oyuncu sezon sonunda ise Beşiktaş’ın kampına katılacak.

Gökdeniz Bayrakdar’ın Kocaelispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

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