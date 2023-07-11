Beşiktaş yeniden Diego Valdes'in peşinde

Bir süredir 10 numara transferi arayışlarına devam eden Beşiktaş için eski bir gözde gündeme geldi: Diego Valdes.

Meksika'nın America takımında forma giyen Şilili Diego Valdes. Meksika'dan Medio Tiempo'nun haberine göre yetenekli orta saha Valdes, 1.5 sene daha bulunan kontratına rağmen ayrılığa sıcak bakıyor.

Haberde 29 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın dışında Benfica ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğu belirtildi.

DIEGO VALDES KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon America formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 13 gol 12 asist kaydeden Şilili oyuncu, kulüp kariyerinde çıktığı 339 resmi maçta 69 gol 70 asist kaydetti.