Beşiktaş, yıldız oyuncunun transferini bitiriyor! Hayırlı olsun

Beşiktaş, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanrken kadrosyuna katacağı isimleri de yavaş yavaş belirliyor. Siyah- beyazlilar bonservisi Fransız ekibi Lyon'da bulunan Kamerunlu yıldız Karl Toko Ekambi'yi transfer etmek istiyor. Beşiktaş bu transferde oyuncuyu ikna etmek için yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ı da aracı olarak kullanmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ, EKAMBI'Yİ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATACAK

Bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'da bulunan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız isim için Beşiktaş öncelikli olarak kiralık teklifi yapmayı planlıyor. Fransız ekibinin bu teklifi kabul etmemesi halinde oyuncunun sözleşmesinin bitmesi beklenecek.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Karl Toko Ekambi'yi kadroda görmek istediği ve yönetime bu şekilde rapor verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN ESAS KOZU VINCENT ABOUBAKAR

Siyah-beyazlılar bu transfer için Kamerunlu yıldızın milli takımdan arkadaşı olan Vincent Aboubakar'ı aracı olarak kullanacak.