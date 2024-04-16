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Spor

Beşiktaş'a 2 isimden kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

16 Nisan 2024 Salı 11:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'a 2 isimden kötü haber
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah Beyazlılar, Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile oynadığı mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubu (İliopsoas ve Obturatör eksternus)'nda gerilme ve ödem saptanmıştır.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

SAMSUN MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?

Semih Kılıçsoy'un, Süper Lig'in 33. haftasında cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun son kontrollerden sonra netleşeceği öğrenildi.

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