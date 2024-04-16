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  • Beşiktaş'a 4 hoca adayı! Gündemde Erol Bulut da var
Spor

Beşiktaş'a 4 hoca adayı! Gündemde Erol Bulut da var

Fernando Santos ile yolları ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların listesinde Erol Bulut dahil olmak üzere 4 isim var. İşte detaylar...

Fanatik16 Nisan 2024 Salı 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'a 4 hoca adayı! Gündemde Erol Bulut da var
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta liste kabarıyor... Portekizli teknik direktör Fernando Santos'la yolların ayrılmasının ardından yeni hoca konusunda ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'ta iki Türk ve 4 yabancı hoca listede bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ HOCASI DA LİSTEDE!

Daha önce listenin ilk sırasında şu anda Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın yer alıyordu. Yerli olarak da sürpriz bir isim ortaya çıktı. Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran, şu anda ise İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff'in başında olan Erol Bulut'un adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Yabancı hoca konusunda ise liste uzun.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

Şu anda Hansi Flick, Niko Kovac, Frank Lampard ve Gennaro Gattuso, Kara Kartal'ın gündeminde bulunuyor. Ancak teknik direktör seçimi konusunda Siyah-Beyazlı ekipte iki farklı görüş bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi'nde bulunanlar, Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesini çok istiyor.

ARAT'IN GÖNLÜ YABANCIDAN YANA!

Başkan Hasan Arat ise tam tersini düşünüyor. Arat, yabancı teknik adam konusunda ısrarcı.

LİSTEDE EDIN TERZIC

Başkanın listesinde Edin Terzic bulunuyor. Ayrıca arat Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in de teknik heyette olması için çalışma yapmaya hazırlanıyor.

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