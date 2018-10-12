Beşiktaş'a Adriano müjdesi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisler'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz yer almadı. Eksik oyuncuların çokluğunda siyah-beyazlı ekip, 4 kaleci ve 11 oyuncunun katılımıyla bir antrenman gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip, sabah antrenmanında kuvvete dayalı çalışma gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın antrenmanı pas çalışmasıyla tamamlandı.
Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen Adriano Correia da takımla çalıştı.
Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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