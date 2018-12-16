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Beşiktaş'a Benteke teklifi

Crystal Palace’da forma giyen Christian Benteke için Beşiktaş'ın kapısı çalındı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve devre arasında kadrosuna en az bir forvet katmayı planlayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’da forma giyen Christian Benteke, Beşiktaş’a kiralık olarak teklif edildi. Belçikalı oyuncunun da siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Ocak ayında görüşmelerin yapılacağı belirtildi. Piyasa değeri 22 milyon euro olan Belçikalı futbolcu, Liverpool, Aston Villa, Genk ve Standard Liege takımlarında forma giydi.

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