Beşiktaş’a bir orta saha daha

Atiba, Dorukhan Toköz, Necip Uysal gibi tecrübeli ön liberolara sahip olan ve Mısırlı yıldız Elneny’i de kadrosuna katan Beşiktaş için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

GONALONS İÇİN EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde 5 oyuncusunu satış listesine koyan Roma’nın Gonalons’u siyah beyazlı ekibe göndereceği yazılırken, yıldız orta saha için en iyi teklifi Beşiktaş’ın verdiği ifade edildi. Ön libero mevkiinde Elneny’nin gelişiyle bir hayli alternatifli kadro yaratan yönetim, Abdullah Avcı’nın elini güçlendirirken, başarılı teknik adamın ısrar etmesi halinde Gonalons’un da transfer edileceği bildirildi.

Daha önce Sevilla ve Lyon formaları da giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu 5 kez milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon La Liga’da top koşturan Maxime Gonalons 13 maçta 1 gol atmıştı.