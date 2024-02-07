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  • Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz piyangosu! Dünya devi peşinde
Spor

Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz piyangosu! Dünya devi peşinde

Süper Lig'in devi Beşiktaş'ta genç yıldızlar parlamaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı Avrupa'dan dev bir takım radarına aldı.

7 Şubat 2024 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz piyangosu! Dünya devi peşinde
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Ligde ve Avrupa'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta genç oyuncularına Avrupa'dan talipler artıyor.

DEMİR EGE, DORTMUND'UN RADARINDA

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'u takip ettiği öğrenilen Alman devi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı da kadrosunda düşündüğü öğrenildi.

2021 YILINDA TAKİBE ALDILAR

Borussia Dortmund'un Demir Ege'yi 2021'de UEFA Gençlik Ligi'ndeki Dortmund-Beşiktaş mücadelesinden sonra takibe aldıkları ama oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye geçtikleri, şimdi ise tekrar genç orta sahanın gündemlerinde olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Demir Ege, bu sezon 24 karşılaşmada forma giydi. 19 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

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