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Spor

Beşiktaş'a derbi öncesi iyi haber!

Süper Lig'in 26. haftasında pazar akşamı Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak. TT Arena Stadı'ndaki zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipte hazırlıklar sürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde süren idmanda Beşiktaş'a Caner Erkin'den iyi haber geldi. Hafta başından beri soğuk algınlığı nedeniyle takımdan uzak olan deneyimli sol bek, sahalara döndü. Yıldız ismin, Galatasaray derbisinde forma giyeceği ifade ediliyor.

11 Mart 2020 Çarşamba 23:41 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 23:41
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Süper Lig'de 15 Mart Pazar akşamı Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen siyah-beyazlılar, ezeli rakibini devirerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Ligde 43 puanı bulunan Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan Caner Erkin ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı. Caner Erkin'in teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide ilk 11'deki yerini alacağı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

15 Mart Pazar saat 19.00'da başlayacak olan derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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