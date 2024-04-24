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Spor

Beşiktaş'a derbi öncesi müjde! Semih Kılıçsoy'dan iyi haber geldi

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılara Semih Kılıçsoy'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fanatik24 Nisan 2024 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'a derbi öncesi müjde! Semih Kılıçsoy'dan iyi haber geldi
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden gol sesi çıkmazken 7 Mayıs'taki rövanşta final biletini alacak takım belli olacak. Siyah-Beyazlılar rövanşta ev sahibi olacağı için nispeten avantajlı skoru aldı.

Ligde şampiyonluk umutları kesilmişken Kara Kartal'da tek hedef Türkiye Kupası. Ancak Beşiktaş'ın önünde çok kritik bir maç bulunuyor. Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak. Teknik ekibin de odağı kupadan evvel bu dev maça çevrildi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Zorlu karşılaşma öncesinde teknik heyeti de sevindiren bir gelişme yaşandı. Adeta kâbus gibi geçen sezonun Beşiktaş adına en önemli kazanımlarından biri olan Semih Kılıçsoy, yaşadığı sakatlık sürecini geride bıraktı.

Başarılı oyuncunun, ufak da olsa Ankaragücü deplasmanında oynama ihtimali vardı. Ancak teknik direktör Serdar Topraktepe, genç yıldızını tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürmedi. Başkent'te kadroya alınmayan Semih derbiye saklandı.

İdman eksiğini kapatacak olan 18 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de Serdar Topraktepe'nin en önemli kozlarından biri olmaya çalışacak.

29 MAÇA ÇIKTI

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş'ın formasını toplamda 29 kez sırtına geçirirken 11 gole imza attı ve takımına 2 de asistlik katkı sundu.

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