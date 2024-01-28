Beşiktaş'a Hollanda'dan 19'luk Türk kanat!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ın sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

ESPN Hollanda'nın haberine göre; Beşiktaş, De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal'ı takibe aldı. Haberde, Beşiktaş'ın genç oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Başar Önal, bu sezon De Graafschap formasını 24 maçta giydi. 19 yaşındaki sol kanat bu süreçte 7 gol ile 4 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERECEK

Başar Önal'ın De Graafschap ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. De Graafschap altyapısında yetişen Başar Önal, A Milli formayı da 9 kez terletti.