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Spor

Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!

Beşiktaş'a ligde oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi iki kötü haber geldi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Gedson Fernandes ve Daniel Amartey'in Karadeniz ekibiyle yapılacak maçta görev alamayacağı açıklandı.

2 Mayıs 2024 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!
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Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes'in Rizespor karşılaşmasında oynayamayacağını açıkladı.

Ayrıca ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in de maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

'Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır.'

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