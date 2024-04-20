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Spor

Beşiktaş'a ilginç teknik direktör istatistiği

Beşiktaş, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra çıktığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

IHA20 Nisan 2024 Cumartesi 01:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'a ilginç teknik direktör istatistiği
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu galibiyetle 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan siyah-beyazlılar, aynı zamanda ilginç bir istatistiğe de imza attı. Kartal, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra oynadığı 5 müsabakada da 3 puana uzanmayı başardı.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta, deneyimli teknik görevinden ayrıldıktan sonra takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'la ilk karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0'la geçti.

Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay da ilk maçında Başakşehir engelini 1-0'lık skorla aştı. Çalımbay'ın ayrılığıyla 3 mücadelede kulübede bulunan o dönem U19 takımını çalıştıran Serdar Topraktepe de deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek görevine başlamıştı.

Fernando Santos ise Beşiktaş kariyerine 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetiyle start vermişti. Portekizli teknik adamdan sonra tekrar yedek kulübesinde olan Serdar Topraktepe, ikinci dönemindeki ilk mücadelesinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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