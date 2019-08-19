Beşiktaş'a iyi haber geldi!
Beşiktaş’a Loris Karius’tan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Alman kaleci, takımla çalışmalara başladı.
Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş’ta hazırlıklar başladı. Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Karuis, takıma döndü. Alman kaleci cuma günü oynanacak Göztepe maçında forma giyebilecek. Sakatlıkları süren Burak, Atiba ve Roco’nun tedavileri devam ediyor. 3 oyuncu da cuma günü takımdaki yerlerini alamayacak.
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