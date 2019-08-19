27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5982
  • 6,2166
  • 268.754
  • 96358.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'a iyi haber geldi!

Beşiktaş’a Loris Karius’tan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Alman kaleci, takımla çalışmalara başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş’ta hazırlıklar başladı. Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Karuis, takıma döndü. Alman kaleci cuma günü oynanacak Göztepe maçında forma giyebilecek. Sakatlıkları süren Burak, Atiba ve Roco’nun tedavileri devam ediyor. 3 oyuncu da cuma günü takımdaki yerlerini alamayacak.

Kılıçdaroğlu´ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz´de bir tek Türkiye yok

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den 'İdlib' açıklaması: Türk konvoyuna saldırı düzenlendi

MSB'den 'İdlib' açıklaması: Türk konvoyuna saldırı düzenlendi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

KYK yurt başvuruları başladı!

KYK yurt başvuruları başladı!

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

Çocukları yapamazsın dedi, inat etti ve...

Çocukları yapamazsın dedi, inat etti ve...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA