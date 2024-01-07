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Spor

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Fransa'dan talip çıktı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı Jean Onana'ya talip çıktı. Fransız ekibi Marsilya'nın, Jean Onana transferi için siyah beyazlılarla anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

7 Ocak 2024 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Fransa'dan talip çıktı
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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve fazla forma şansı bulamamasıyla birlikte kadro dışı kalan Jean Onana için önemli bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya'nın, Onana transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Fransız ekibinin, Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

İleri düzeyde görüşmelerin yapıldığı yazılırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

Onana'nın son pürüzlerin tamamlanmasının ardından pazartesi günü Marsilya'ya transferi için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

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