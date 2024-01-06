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Spor

Beşiktaş'a Jean Paul van Gastel'den kötü haber

Hollanda ekibi NAC Breda, teknik direktörleri Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini açıkladı.

6 Ocak 2024 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Jean Paul van Gastel'den kötü haber
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İsmi Beşiktaş ile anılan teknik direktör Jean Paul van Gastel için kulübünden açıklama geldi.

Beşiktaş'ın imza attırmaya çalıştığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Jean Paul van Gastel'i ekibe dahil etmek için uğraş veriyordu. Ancak Hollanda Ligi ekibi NAC Breda, teknik direktörleri Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

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