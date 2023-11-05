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Spor

Beşiktaş'a müjde! Tayyip Talha Sanuç geri döndü

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşılaşması öncesi kadrosundaki eksik oyuncular göze çarpıyor. Ancak siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç kamp kadosunda yer aldı ve taraftarı mutlu etti.

5 Kasım 2023 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'a müjde! Tayyip Talha Sanuç geri döndü
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Antalya deplasmanına çıkıyor. Siyah-Beyazlı ekipte eksik oyuncular göze çarparken sevindirici bir gelişme de yaşandı. Geçtiğimiz sezon sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu, Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

SİYAH-BEYAZLILAR KAMPA GİRDİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-Beyazlılar, deplasmandaki Antalyaspor maçı için dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girdi.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan; Omar Colley, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku yanı sıra hasta olan Vincent Aboubakar ve cezalı olan Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığı sonrası takımla birlikte çalışmaya başlayan Tayyip Talha Sanuç ise Burak Yılmaz tarafından kadroda yer buldu. Beşiktaş'ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

TAYYİP TALHA GERİ DÖNDÜ

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Alex OxladeChamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jackson Muleka, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Tayyip Talha Sanuç ve Semih Kılıçsoy."

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