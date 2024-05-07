Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunun yüzde 70'ini yenileyecek. Bu büyük değişime, teknik direktör ve sportif direktör de eklendiğinde Kara Kartal, bambaşka bir yapıyla yeni sezona merhaba diyecek.

FERNANDES'E RUS KANCASI

Kara Kartal kadrosunu güçlendirmek için yıldızlarla temas kurarken Beşiktaş'ın da yıldızlarına ilgi artıyor. Beşiktaş'ta son dönemde beklenen performansı sergileyemeyen Gedson Fernandes'e Rusya'dan teklif geldi.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Portekizli oyuncu için Rusya'dan menajerler aracılığıyla gelen 12 milyon euroluk teklife yönetimde olumlu bakanlar var. Ancak Portekizli oyuncudan kasaya girecek rakamın yüzde 50'si Benfica'ya gidecek.

ARAP YARIMADASI'NDAN TEKLİF BEKLİYORLAR

Ancak bu durumda Siyah-Beyazlılar, 2022'de 6 milyon euroya aldıkları Gedson'dan bir kâr elde edemeyecek. Yönetimin, Gedson için Arap Yarımadası'ndan daha yüksek teklif beklediği belirtildi.

10 MİLYON EUROYA GELDİ

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ernest Muci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Polonya ekibinde oynarken de transfer etmeye çalıştığı 22 yaşındaki oyuncuyu tekrardan takibe aldığı ve sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'a resmi teklifte bulunabileceği öğrenildi.

13 MAÇTA 3 GOL

İngiliz ekibinin İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery'nin de Arnavut yıldızın transferine onay verdiği belirtildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıkan Ernest Muci bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

15 MİLYON EURO

Ada kulübünün, Muci için 15 milyon Euro seviyesine çıkmaya hazır olduğu ifade edildi. Yönetimin, Muci'yle ilgili olarak kararı yeni teknik direktöre bırakması bekleniyor.