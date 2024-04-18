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Spor

Beşiktaş'a Polonyalı smaçör

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Olivia Rozanski'yi kadrosuna kattı.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 01:21 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Polonyalı smaçör
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Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için Polonyalı smaçör Olivia Rozanski'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki Rozanski ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Olivia Rozanski'ye 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde Albi Volley, SMS PZPS Szczyrk, BKS Stal Bielsko-Biala, Capital Legionovia Legionowo, Chieri '76 Volleyball ve Volley Bergamo kulüplerinde oynayan Olivia Rozanski, Polonya Milli Takım'ında da forma giyiyor.

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