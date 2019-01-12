Beşiktaş'a Süperman

KARTAL, savunmada birçok sorunu çözebilecek joker bir oyuncunun peşine düştü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atalanta’da forma giyen Berat Rıdvan Djimsiti’nin transfer edilmesi için yönetime rapor verdi. Siyah-Beyazlılar da transfer için girişimlere başladı.

6 AY SONRA SERBEST KALACAK

Kulübü ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek Arnavut oyuncu için İtalyan yöneticilerin 2 milyon civarında bir bonservis bedeli talep edecekleri belirtiliyor. Ancak Beşiktaş, 6 ay sonra serbest kalacak bir futbolcu için bu kadar ödeme yapmayı düşünmüyor. Bu nedenle de önce fiyat indirimi talep edecek olan Kartal, teklif kabul görmezse, opsiyonlu kiralama alternatifi ile Atalantalı yöneticilere farklı bir öneri götürmeyi de planlıyor.

MİLLİ TERCİHİ ARNAVUTLUK OLDU

25 yaşındaki Djimsiti’nin asıl mevkisi stoper. Sağ ayaklı oyuncu asıl mevkisinin yanı sıra sağ bek ve sol bekte de görev yapabiliyor. Güneş, bu oyuncunun alınması ile savunmada sakatlık ve ceza gibi sıkıntılar yaşandığında bol alternatifli bir oyuncu ile problemleri en aza indirmek amacında. İsviçre doğumlu oyuncu, bu ülkenin alt yapı takımlarında oynadıktan sonra A milli takım tercihini Arnavutluk’tan yana kullandı.