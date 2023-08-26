İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a Tottenham'dan 2 yıldız savunmacı
Spor

Beşiktaş'a Tottenham'dan 2 yıldız savunmacı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez ve Eric Dier'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sabah26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Tottenham'dan 2 yıldız savunmacı
ABONE OL

Beşiktaş, 7 oyuncuyu kadrosuna dahil ederken birçok mevkide sorunlarını giderdi ancak stopere takviyenin şart olduğu 3-2 kazanılan Dinamo Kiev karşılaşmasında bir kez daha görüldü.

Teknik heyetin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, öncelikle savunmayı güçlendirmeye konsantre oldu.

TOTTENHAM'DAN 2 STOPER

Siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunda 7 stoper bulunan Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Eric Dier'i listesinde bulunduruyor. Sanchez için İngilizlerden "Bonservisi 10 milyon Euro" cevabı alan Kartal, rakamı 8 milyon Euro'ya kadar indirdi. Hedef, bu transferi 5-6 milyon Euro'ya bitirmek. Beşiktaş, Tottenham'dan Eric Dier'ın da fiyatını sorarak gelecek cevabı beklemeye başladı.

2014'ten bu yana Tottenham formasını terleten ve sözleşmesinin son senesine giren 29 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den Fulham ile İskoçya'dan Celtic de talip.

YALNIZCA 2 TAKIMDA FORMA GİYDİ

İngiltere'nin yanı sıra Portekiz vatandaşlığı da bulunan Eric Dier, kariyerinde sadece 2 takımda forma giydi. Altyapısından yetiştiği Sporting'den 2014-15'te Tottenham'a transfer oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.