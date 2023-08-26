Beşiktaş'a Tottenham'dan 2 yıldız savunmacı

Beşiktaş, 7 oyuncuyu kadrosuna dahil ederken birçok mevkide sorunlarını giderdi ancak stopere takviyenin şart olduğu 3-2 kazanılan Dinamo Kiev karşılaşmasında bir kez daha görüldü.

Teknik heyetin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, öncelikle savunmayı güçlendirmeye konsantre oldu.

TOTTENHAM'DAN 2 STOPER

Siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunda 7 stoper bulunan Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Eric Dier'i listesinde bulunduruyor. Sanchez için İngilizlerden "Bonservisi 10 milyon Euro" cevabı alan Kartal, rakamı 8 milyon Euro'ya kadar indirdi. Hedef, bu transferi 5-6 milyon Euro'ya bitirmek. Beşiktaş, Tottenham'dan Eric Dier'ın da fiyatını sorarak gelecek cevabı beklemeye başladı.

2014'ten bu yana Tottenham formasını terleten ve sözleşmesinin son senesine giren 29 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den Fulham ile İskoçya'dan Celtic de talip.

YALNIZCA 2 TAKIMDA FORMA GİYDİ

İngiltere'nin yanı sıra Portekiz vatandaşlığı da bulunan Eric Dier, kariyerinde sadece 2 takımda forma giydi. Altyapısından yetiştiği Sporting'den 2014-15'te Tottenham'a transfer oldu.