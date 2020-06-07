Beşiktaş'a yeni sponsorlar geliyor

07 Haziran 2020 Pazar 16:41 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 16:41

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji, Aksa Jenaratör ve Güriş İnşaat'ın yanı sıra bahis firması Misli.com ile de görüşmeler yapılıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgilendiği sponsorluk çalışmalarının lig bitimine kadar tamamlanması planlanıyor.

Bahçeşehir Koleji halihazırda futbol A takımının şort sponsorluğunu, Aksa ise kol sponsorluğunu yapıyor.

BEKO'DAN 48 MİLYON LİRALIK DESTEK



Siyah beyazlılar forma göğüs sponsorluğunu bu sezon sonu itibariyle sonlandırma kararı alan Vodafone'un yerine Beko ile 2 yıllığına anlaşma imzalamıştı. Siyah beyazlılar bu sponsorluktan toplam 48 milyon liralık bir katkı elde etti.

Ajansspor