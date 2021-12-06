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Spor

Beşiktaş'ı bekleyen ''sıfır'' tehlikesi!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında yarın Borussia Dortmund'a konuk olacak. Siyah beyazlılar, Alman temsilcisine yenilmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarını tarihinde ilk kez puan alamadan tamamlamış olacak.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:22
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

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