İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2020 Cumartesi / 27 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8449
  • EURO
    9,5103
  • ALTIN
    463.8
  • BIST100
    1370.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ı galibiyete Alperen ve Blackmon taşıdı
Spor

Beşiktaş'ı galibiyete Alperen ve Blackmon taşıdı

Beşiktaş, ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni Alperen Şengün ve Blackmon'un skorer oyunuyla 86-76 yendi.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 16:34 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:34
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 86-76 yendi.

Beşiktaş, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.

Maçın ilk periyodunda iki takım da içeriden ve dışarıdan karşılıklı sayılar bularak birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk periyot Bahçeşehir Koleji'nin 28-27 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili bir oyunla başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-42 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji farkı kapattı ve son periyoda 65-65 berabere girildi.

Maçın son periyodunun ilk dakikalarında Beşiktaş, 7-0'lık seri ile farkı arttırdı. Son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçtan 86-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan, tribünden izledi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, İsmet Akpınar 31, Green 16, Burak Can Yıldızlı, Owens 12, Robinson 3, Erkan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Mükremin Deniz Kılıçlı, Aldridge

Beşiktaş: Şehmus Hazer 15, Blackmon 25, Johnson 10, Egehan Arna 2, Alperen Şengün 29, Sadık Emir Kabaca 3, Mehmet Yağmur 2, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı

1. Periyot: 28-27

Devre: 42-54

3. Periyot: 65-65

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.