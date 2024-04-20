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Spor

Beşiktaş'ı krizden Serdar Topraktepe çıkardı!

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve tam 5 maç aradan sonra 3 puan ile tanıştı. Kartal'ın başında bu sezon 2'nci kez maça çıkan Serdar Topraktepe, siyah-beyazlılardaki kazanamama krizine son verdi.

AKŞAM20 Nisan 2024 Cumartesi 08:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'ı krizden Serdar Topraktepe çıkardı!
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Topraktepe, ligde 4. maçında 3. galibiyetini aldı.

VAR'da Hollandalı Dennis Johan Higler görev yaptı.

Emrecan sakatlandı, 44'te Tayyip Talha girdi.

FORMAYA YAKIŞIR OYNADIK

Bu sezon Beşiktaş'ın başındaki ikinci dönemine de 3 puanla başlangıç yapan Serdar Topraktepe, karşılaşma sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Futbolcuların özgüvenine ilişkin konuşmalar yaptığını dile getiren Topraktepe, şunları kaydetti: "Sadece birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştık. Futbolcularıma karakterli olduklarını hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, formasının çok büyük olduğunu ve formaya layık olmasalar burada olamayacaklarına inandırdım. Onlar da Beşiktaş formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. Türkiye Kupası daha zor olacak. Hedefimiz kupa, o maça kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız."

ÖZGÜVEN İÇİN ÖNEMLİYDİ

Maçın 67'nci dakikasında attığı golle skoru belirleyen Jackson Muleka, şöyle konuştu: "Bu galibiyet özgüvenimiz ve taraftarımız için çok önemliydi. Umutlanmak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Kupa maçına çok iyi odaklanıp çalışacağız. Kolay olmayacak ama özgüvenimiz için önemli bir galibiyet aldık."

SVENSSON DERBİDE YOK

Beşiktaş'ta, Ankaragücü karşısında 31'inci dakikada sarı kart gören Jonas Svensson, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Başkent ekibi karşısındaki performansıyla takdir toplayan Norveçli sağ bek, takımının haftaya deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu derbide forma giyemeyecek.

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