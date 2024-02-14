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Spor

Beşiktaş'ı neden reddetti? Giovanni van Bronckhorst Alman basınına açıkladı

Rıza Çalımbay'ın ardından bir süre teknik direktörsüz kalan Beşiktaş'ta gündeme gelen hocalardan biri olan Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı ekibin teklifini neden reddettiğini açıkladı. İşte detaylar...

14 Şubat 2024 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'ı neden reddetti? Giovanni van Bronckhorst Alman basınına açıkladı
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Fernando Santos öncesi Beşiktaş'ın gündeminde yer alan teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı takımla neden anlaşamadığını açıkladı.

Almanya'nın RTL kanalına konuşan ve NTV Spor'un derlediği habere göre van Bronckhorst, Hollanda ekibi NAC Breda'yı çalıştıran Jean-Paul van Gastel'in yardımcısı olması konusunda anlaşamadıkları için Beşiktaş ile yaptıkları transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı iddialarına yanıt verdi.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Doğru, evet. Teklif veren bazı kulüpler var ama bana yeniden başlamak istediğimi hissettiren bir takım olmadı.

İnsanlar doğal olarak bir kulübün ilgilendiğini düşünüyor ama teklif geldikten sonra kulüple ve bulunacağınız pozisyonla ilgili her şeyi araştırmaya başlıyorsunuz.

Tabii birlikte gittiğiniz ve çalışmak istediğiniz personel de. En sonunda da bu işin içinde olup olmak istemediğinize karar verirsiniz. Benim için katılmanın zamanı değildİ.

Şu anda bir kulüp aramadığını söyleyen Hollandalı hoca, "Hayatımın şu anki durumundan memnunum. Ama eğer güzel bir kulüpten teklif varsa bunu da her zaman dinlemek isterim" dedi.

  • Giovanni van Bronckhorst
  • teknik direktör
  • beşiktaş
  • teklif

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