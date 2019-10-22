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‘Beşiktaş’ı sırtlayacağız’

Çebi, “Mazbatalar aşık olduğumuz kulübümüzün bir yetki belgesidir. Ağır bir görev devraldık. Elbirliği ile kulübü sırtlayacağız. En gururlu günüm. Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaş’ın ömrünü uzun etsin” dedi.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ Olağanüstü Genel Kurulu’nda açık oy farkı ile başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu dün mazbatasını aldı. 5009 oyla seçildikten sonra Vodafne Park Stadı’ndaki mazbata töreninde Divan Kurulu’ndan yetki belgesini alan Başkan Çebi, üstlendikleri sorumluluğun kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi..

EN GURURLU GÜNÜM

Çebi şöyle konuştu: “Aldığımız mazbatalar aşık olduğumuz Beşiktaş’ın bize verdiği bir yetki belgesidir. Bu sorumluluk bizim için onurdur. Ağır bir görev devraldık. Ebirliği ile kulübü sırtlayacağız. Biz de biliyoruz ki aldığımız mazbatalar sürelidir. Bir an önce işe koyulacağız. Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaş’ın ömrünü uzun etsin. Bu benim en gururlu gönüm.”

BAŞKAN OLARAK ALDIM

Siyah-Beyazlı kulüpte dördüncü kez mazbata aldığını ifade eden yeni Başkan, “Bu sonuncusunu başkan olarak almak nasip oldu. 20’sinde yapılmış olan genel seçimde kulübümüzü idare eden Mustafa bey ve arkadaşlarına, Divan Kurulu başkanımız Tevfik Yamantürk ve arkadaşlarına, bu süreçte katkı verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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