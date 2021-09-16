Beşiktaş'ı yıkan haber! Vida'dan sonra Welinton da sakatlandı

16 Eylül 2021 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:43

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Borussia Dortmund maçında sakatlanan Welinton için açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Brezilyalı stoperin 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Vida'nın da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın stoperde alternatifleri Montero, Necip Uysal, Mehmet Topal ve Serdar Saatçi olarak gözüküyor. Siyah beyazlı takımda, cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak Süper Lig'de maçında Montero - Necip ikilisinin forma giymesi bekleniyor.