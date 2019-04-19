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Beşiktaş'ın 1 milyon euro'luk teklifini kabul etmedik

Beşiktaş'ın devre arasındaki transfer hedefi Kabore için yaptığı teklifi menajeri Dmitry Selyuk açıkladı.

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Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri olan Krasnodar'ın Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Charles Kabore için menajeri Dmitry Selyuk'tan flaş açıklama geldi.

Selyuk, Beşiktaş'ın devre arasında Kabore için yaptığı teklifi aktarırken, "Kabore kulübünün maaşında indirim yaparak önerdiği yeni sözleşmeyi reddetti. Takımın en önemli isimlerinden biri ve en azından aynı seviyede maaşı hak ediyordu. Kulüp ayrıca devre arasında Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euroluk teklifi de kabul etmedi. Şimdi de bizim şartlarımızı uygun görmüyorlar. Bana göre, kulüp kesinlikle kötülük yapıyor" dedi.

"İNGİLİZ KULÜPLERİ ONU İSTİYOR"

Menajer ayrıca 31 yaşındaki oyuncuya birçok teklif olduğunu belirtti ve, "İngiliz kulüpleri onunla ilgileniyor. Ayrıca Çin ve Birleşik Arap Emirliklerin'den de iletişime geçenler var ancak o kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Kranodar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kabore, bu sezon 32 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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