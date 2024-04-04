Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan Beşiktaş, bugün deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Sezonun kalan bölümü için en önemli hedefini Ziraat Türkiye Kupası olarak belirleyen ve ligi de 3. olarak bitirmek isteyen siyah beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos da kaderini çizecek.

Son dönemde ciddi şekilde tartışılan Portekizli hoca, belirlenen hedeflere ulaşması halinde yönetim, gelecek sezon da takımın başında kalması için bir değerlendirme yapacak. Aksi durumda ise 69 yaşındaki çalıştırıcı, mayıs sonunda bavulunu toplayıp İstanbul'dan ayrılacak.

2 SAKAT 4 SINIRDA

Başakşehir'e 20.30'da konuk olacak Beşiktaş'ta Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Svensson, Amartey, Semih ve Ege ise sarı kart görmeleri halinde Samsun maçında cezalı duruma düşecek.

SANTOS'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Fernando Santos, Beşiktaş'ın başında 14 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.