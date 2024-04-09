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Spor

Beşiktaş'ın 7.5 milyon euroluk planı tutmadı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla iki Fransız ekibine kiraladığı Jean Onana ve Valentin Rosier için siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Kartal'ın 7.5 milyon euro kazanmayı hedeflediği iki oyuncu için işler istendiği gibi olmadı.

Sabah9 Nisan 2024 Salı 17:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın 7.5 milyon euroluk planı tutmadı
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Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kiralık gönderdiği oyunculardan bonservis geliri elde etmeyi umuyordu ancak beklentiler bu yönde olmadı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4.5 milyon Euro opsiyonla Marsilya'ya kiralayan siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak. Son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın opsiyonunu Marsilya kullanmayacak.

Ön libero ve orta sahada ter döken oyuncu, Marsilya ile 9 maça çıkarken 534 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist kaydedemedi.

ROSIER, FRANSA'DA TUTUNAMADI

Bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu. Yazın gitmek için can attığı ve izin verilmediğinde sorun yarattığı Nice'e ara transferde kavuşan deneyimli sağ bek, burada varlık gösteremedi. Fransız ekibinin 3 milyon Euro opsiyonla yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi.

Rosier, 2 maçta kadroda olsa da oynamadı, 5 karşılaşmada ise kadroya alınmadı. Disiplinsiz tavırları nedeniyle Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp Fransa'ya gönderdiği Rosier, yazın geri dönse de yeniden başka bir kulübe yollanacak.

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