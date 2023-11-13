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Spor

Beşiktaş'ın 8 yıldızına milli davet

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 8 futbolcusunun milli davet aldığını duyurdu.

13 Kasım 2023 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın 8 yıldızına milli davet
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14 günlük milli aranın başlamasıyla beraber hazırlık karşılaşmaları ve eleme maçları oynayacak Milli Takımlar'da oyuncularını çağırmaya başladı.

Beşiktaş, yaptığı açıklamada 8 futbolcusunun milli takımlarına davet aldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılarda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızdan Mert Günok, A Milli Takımımızın 18 Kasım'da özel maçta karşılaşacağı Almanya ile 21 Kasım'da UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosuna, Demir Ege Tıknaz, Ümit Milli Takımımızın 17 Kasım Cuma günü özel maçta İstanbul'da karşılaşacağı Slovenya ve 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Alanya'da Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna, Semih Kılıçsoy ise U19 Milli Takımımızın 15-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçlarının aday kadrosuna davet edildiler.

Milli takımlarına davet edilen yabancı uyruklu futbolcularımız şöyle:

Milot Rashica – Kosova

Amir Hadziahmetovic – Bosna Hersek

Jackson Muleka – Demokratik Kongo

Daniel Amartey – Gana

Omar Colley - Gambiya"

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