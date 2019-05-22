Beşiktaş’ın atom karıncası
PSV’den 2013’te bedelsiz gelen 36 yaşındaki Atiba, 6 sezonda 173 maçta Siyah-Beyazlı formayı giydi. Futboluyla vazgeçilmez olan Kanadalı ön libero taraftarların da gönlünde taht kurdu.
BEŞİKTAŞ’A 2013 yaz döneminde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak gelen Kanadalı ön libero Atiba Hutchinson’ın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Kartal’ın 36 yaşındaki dinamosu Siyah-Beyazlı formayı giydiği 6 sezonda 173 maça çıktı. Orta alanda ortaya koyduğu futbolla teknik direktörlerin özellikle de Şenol Güneş’in vazgeçilmezleri arasına giren Atiba, taraftarın da gönlünde taht kurdu. Kanadada Milli Takımı’nda da oynayan Atiba, Beşiktaş’ta kaptanlığa da yükseldi.
GOL DE ATIYOR, ASİST DE YAPIYOR
Asıl görevi rakip ataklarını kesmek, defansla hücum arasındaki geçişi sağlamak olan Atiba Hutchinson, bunları başarıyla gerçekleştirdiği gibi kritik anlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle de Beşiktaş’a bir çok maçta puanlar kazandırdı. Kanadalı yıldız 173 maçta giydiği Siyah-Beyazlı forma altında rakip filelere toplam 12 gol bırakırken, 11’de asist yaparak, 23 gole doğrudan katkı verdi. Beşiktaş, Atiba’yı 1 yıl daha oynattıktan sonra ona takımın teknik ekibinde görev vermeyi planlıyor.
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