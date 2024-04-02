Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.