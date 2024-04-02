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Spor

Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına bir gün aranın ardından devam etti.

AA2 Nisan 2024 Salı 01:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi sürüyor
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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