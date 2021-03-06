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Spor

Beşiktaş'ın borcu 3,5 milyar TL

Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıklandı.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 13:34 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 13:34
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Beşiktaş Kulübü'nün 2021 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, online olarak gerçekleştirildi. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk katıldı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün açıklamalarının ardından Denetim Kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, siyah-beyazlı kulübün borcuna ilişkin bilgiler verdi.

Zümrüt Yezdani Kedik yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğunu ifade etti.

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