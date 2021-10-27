Beşiktaş'ın bugünkü idmanında 2 eksik

27 Ekim 2021 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:50

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Basına açık bölümde ısınma koşularıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlı futbolcular bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı sona eren Atiba Hutchinson takımla birlikte çalışmaya başlarken, tedavisi devam eden Georges-Kevin N'Koudou salonda çalıştı.

Sakatlık risk analizleri yapılan Miralem Pjanic ve Josef de Souza antrenmana katılmayarak toparlanma programına alındığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.