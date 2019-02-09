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Beşiktaş'ın Bursaspor karşısındaki silahı Shinji Kagawa

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Japon yıldızını sahaya sürerek zorlu Bursa engelini geçmeyi planlıyor.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının taktiğini belirledi. Güneş’in Antalya maçında sonradan şans verdiği Japon yıldız Kagawa’yı Bursa maçında ilk 11’de oynatması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki oyuncusunu takımın merkezine yerleştirecek. Kagawa gelmeden önce 10 numara pozisyonunda oynayan Ljajic’in yeni bölgesinin sol kanat olması büyük bir olasılık. Sağda da Lens görev yapacak.
 
‘ÇİLLİ BOM’ ŞARKISI
 
Antalyaspor maçında attığı 2 gol ile Beşiktaşlı taraftarların büyük beğenisini kazanan Japon futbolcu için Vodafone Park’ta çalınacak şarkı da belli oldu. Edinilen bilgilere göre; Beşiktaş Kulübü,  ‘Çilli bom’ isimli şarkıyı Shinji Kagawa’nın gol atması durumunda stat hopörlerinden çalmayı planlıyor.
 
DÖRT FUTBOLCU SINIRDA 
 
Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ljajic, Necip, Dorukhan ve Gary Medel bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde 22. haftadaki Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Öte yandan, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, karşılaşmayı konuk Bursaspor’un taraftarları tribünden izleyemeyecek.
 
Rekabette 100. randevu
 
Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 100. kez karşı karşıya gelecek. 1967-1968’den bu yana yapılan 99 lig maçından 45’ini Beşiktaş, 16’sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 maçta Siyah-Beyazlılar hiç kaybetmedi
 
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