Beşiktaş'ın derbi güvencesi Mert Günok

Ligdeki Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş, Milli kaleci Mert Günok'a güveniyor.
Mert, bu sezon 27 maçta Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirirken, kalesinde 30 gole engel olamadı. 35 yaşındaki kaleci 1 maçta da kırmızı kart gördü. Deneyimli kalecinin derbide sergileyeceği performans, takımı adına büyük önem taşıyacak.
Bu sezon inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş, son 10 lig maçında 4 galibiyet aldı. Ligde 33 hafta sonunda 15 galibiyeti bulunan Siyah-Beyazlılar, bu müsabakaların 12'sinde kalesini gole kapattı.
Kara Kartal'ın son 6 galibiyetinde de bu durum yaşandı. Dış sahada 16 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.