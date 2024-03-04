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Spor

Beşiktaş'ın derbi kabusu! Son şampiyonluktan sonra yüzü gülmedi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunun ardından derbilerde yüzü gülmüyor.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın derbi kabusu! Son şampiyonluktan sonra yüzü gülmedi
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Bu sezon sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan siyah-beyazlı futbol takımı, son 3 sezondur önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında kazanmakta güçlük çekiyor.

Beşiktaş, ligde 16'ncı ve son şampiyonluğuna ulaştığı 2020-2021 sezonundan sonra oynadığı 11 derbinin sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 5'inde mağlup olurken, 3 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın ligde yaptığı son 11 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSonuç
2023-2024Süper LigGalatasaray0-1

Süper LigFenerbahçe1-3

Süper LigGalatasaray (D)2-1
2022-2023Süper LigGalatasaray3-1

Süper LigFenerbahçe (D)2-4

Süper LigGalatasaray (D)2-1

Süper LigFenerbahçe0-0
2021-2022Süper LigFenerbahçe1-1

Süper LigGalatasaray (D)2-1

Süper LigFenerbahçe (D)2-2

Süper LigGalatasaray2-1

Son 11 derbinin 10'unda ilk golü yedi

Beşiktaş, son 3 sezonda çıktığı 11 derbinin 10'unda kalesinde ilk golü gören taraf oldu.

Siyah-beyazlılar, ilk golü rakip takımların atmasına engel olamadığı bu müsabakaların 5'inde sahadan mağlup ayrılırken, 3'ünden ise geri dönmeyi başararak galip geldi.

Beşiktaş'ın bu süreçte ilk golü yediği 2 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Bir karşılaşmada ise taraflar gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon derbilerde puan alamadı

Beşiktaş, bu sezon farklı teknik adamlar yönetiminde çıktığı 3 derbide de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup oldu.

Üç derbide 10 kişi kaldı

Siyah-beyazlı ekip, son 3 sezonda oynadığı derbi maçlarda 3 kez kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup olduğu müsabakalar ile 2022-2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 yendiği karşılaşmayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

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