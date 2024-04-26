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Spor

Beşiktaş'ın derbi kozu Semih Kılıçsoy

Yarın akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu 18 yaşındaki genç yıldız Semih Kılıçsoy olacak.

IHA26 Nisan 2024 Cuma 16:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın derbi kozu Semih Kılıçsoy
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Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü müsabakalarını kaçıran Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek. 18 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 10 golle takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Geçtiğimiz sezon 4-2 galip geldiği Kadıköy deplasmanından yine 3 puanla ayrılarak bu sezon taraftarına ilk kez derbi galibiyeti hediye etmek isteyen siyah-beyazlı takımda gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA İLERİ UÇTA OLACAK

Sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların ligde ve Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynadığı MKE Ankaragücü müsabakalarını kaçıran Semih, Fenerbahçe karşısında sahada olacak. Süper Lig'de görev aldığı 19 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırıp, 2 de asist yaparak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kartal'ın hücumdaki en önemli silahı.

Türkiye Kupası ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de toplamda 10 defa siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren ve takımına bu alanlarda 1 golle katkı sağlayan Semih Kılıçsoy'u, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ise Fenerbahçe derbisinde ileri uçta görevlendirecek.

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