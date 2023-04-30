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Spor

Beşiktaş'ın derbi silahı: Vincent Aboubakar! Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın derbide oynayacağı Galatasaray'a karşı bir ilkin peşinde olacak. Siyah-beyazlıların karşılaşmadaki en büyük silahı olan Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı ilk golünü atmak istiyor. İşte detaylar...

30 Nisan 2023 Pazar 09:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın derbi silahı: Vincent Aboubakar! Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözlerin üstünde olduğu bir isim de Vincent Aboubakar olacak. Daha önce iki kez Galatasaray'a karşı forma giyen ancak gol atamayan yıldız golcü Vincent Aboubakar, bu sefer siftahı yapmak istiyor.

DERBİDE GÖZLER VİNCENT ABOUBAKAR

Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların Galatasaray'a karşı en büyük silahı ise Vincent Aboubakar olacak. Son haftaların formda ismi Aboubakar, derbiyi de boş geçmek istemiyor.

GALATASARAY'A KARŞI BİR İLKİN PEŞİNDE

Vincent Aboubakar için Galatasaray maçı özel bir anlam ifade ediyor. Daha önce sarı-kırmızılılara karşı 2 kez forma giyen Kamerunlu golcü, gol atamamıştı. Ancak Aboubakar, bu karşılaşma ile siftahı yapmayı hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ara transferde kadroya katılan Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bunlarda 7 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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