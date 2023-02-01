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Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz transfer

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Shinji Kagawa, Avrupa'daki kariyerine son vererek ülkesi Japonya'nın takımı Cerezo Osaka ile anlaştı.

Star Gazetesi1 Şubat 2023 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz transfer
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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen dünyaca ünlü Japon futbolcu Shinji Kagawa, ülkesinin takımlarından Cerezo Osaka'ya transfer oldu.

SHINJI KAGAWA ÜLKESİNE TRANSFER OLDU

Kagawa'nın transferiyle ilgili olarak Osaka'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Shinji Kagawa'nın Sint-Truiden'den kulübümüze kalıcı olarak transferini size bildirmekten mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu arada 33 yaşındaki futbolcu için 5 Şubat Pazar günü bir imza töreni düzenlenecek.

YENİDEN CEREZO OSAKA'DA

Tecrübeli futbolcu 2006-2010 yılları arasında da Cerezo Osaka forması giymiş ve bu takımda gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa'ya transfer olarak Borussia Dortmund ve Manchester United gibi dev kulüplerde yıllarca top koşturmuştu.

SON OLARAK BELÇİKA'DAYDI

Kariyerinin son 1 yılını Belçika'nın St. Truiden takımında geçiren Japon 10 numara, bu kulüpte forma giydiği 18 maçta 2 gol attı, 1 kez de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYDİ

Kagawa, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Dortmund'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Siyah beyazlı takımla 14 maça çıkan yıldız futbolcu, 4 gol atarken 2 kez de asist yapmıştı.

Star Gazetesi

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