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Spor

Beşiktaş'ın FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi Lattes Montpellier

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Lattes Montpellier'i ağırlayacak.

22 Şubat 2024 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi Lattes Montpellier
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele FIBA YouTube kanalından yayınlanacak.

Son 16 turunda bir başka Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le eşleşen siyah-beyazlı takım, iç sahada 83-74 kazandığı mücadelenin rövanşında 79-76 mağlup olsa da sayı avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Bir önceki turda İtalya'nın BDS Dinamo Sassari ekibiyle karşılaşan Lattes Montpellier, her iki müsabakayı da kazanarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Mücadelenin rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de Fransa'da oynanacak.

  • Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı
  • FIBA Avrupa Kupası
  • Lattes Montpellier

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