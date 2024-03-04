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Spor

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında yabancı hoca kabusu devam ediyor

Beşiktaş'ta ilginç yabancı hoca istatistiği Ferando Santos ile devam ediyor. En son 2020-2011 yılında yabancı hoca yönetiminde Galatasaray'a karşı kazanan Beşiktaş dün akşamki maçta bu kötü gidişe son veremedi.

4 Mart 2024 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında yabancı hoca kabusu devam ediyor
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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Siyah-Beyazlılar, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Sarı-Kırmızılılar'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1'lik skorla almıştı.

O tarihten sonra Portekizli hoca Carlos Carvalhal ile Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetmişti.

FERNANDO SANTOS'LA DA OLMADI

Kara Kartal, Portekizli hocası Fernando Santos'la da 13 yıllık bu seriye 'dur' diyemedi.

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