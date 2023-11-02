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Spor

Beşiktaş'ın genç yıldızına Premier Lig'den sürpriz talip

Premier Lig ekibi Aston Villa, Beşiktaş'ın genç yıldzı Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin siyah beyazlı yönetimi ikna edecek bir teklif ile Ocak ayında transferi tamamlamak istediği ortaya çıktı.

Fanatik2 Kasım 2023 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın genç yıldızına Premier Lig'den sürpriz talip
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve Tirana maçında ağları havalandırarak Avrupa Kupaları'nda gol atan en genç siyah beyazlı oyuncu olan Semih Kılıçsoy için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa bir kez daha harekete geçti.

MONCHI VAZGEÇMİYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi, Semih için Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer döneminde genç yetenek için nabız yoklayan ancak olumsuz yanıt alan İspanyol futbol adamı, bu kez resmi bir teklifle Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçme hazırlığında.

TATMİN EDECEK TEKLİF YAPILACAK

Uzunca bir süredir Semih'i yakın takipte olan Monchi'nin, Beşiktaş'ı tatmin edecek bir bonservis miktarıyla ara transfer döneminde hamle yapması bekleniyor.

Genç yıldızın, gelişimini hızlandırmak için Premier Lig fırsatına sıcak baktığı ancak son kararı da Aralık ayında yapılacak seçimde göreve gelecek yönetime bırakacağı öğrenildi.

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